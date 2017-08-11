Многодетные семьи Добрянки "поселили" на свалке10 августа в 18:55
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"Место неплохое, да мусора много".
Многодетным семьям Добрянского муниципального района выделили земельные участки... на свалке. С жалобами в пермское отделение Общероссийского народного фронта обратились 88 семей.
В соответствии с "майскими указами Владимира Путина" жители Добрянки подали заявления, прошли жеребьевку и получили землю. Приехав осмотреть владения, вместо земельных участков люди увидели котлованы, горы строительного и бытового мусора и железобетонные конструкции. По словам заявителей, на некоторых участках горы мусора достигают пяти метров в высоту.
Добрянцы рассказали, что в целом место неплохое: близко к городу и река рядом, однако жить там невозможно. Очистить территорию своими силами также невозможно.
"Очевидно, в таких условиях, как у жителей Добрянки, когда отсутствуют инженерная инфраструктура и даже элементарные планы на проведение коммуникаций, ни одна многодетная семья строиться не начнет и вынуждена будет отказаться от положенной по закону земли", – прокомментировал ситуацию руководитель Центра ОНФ "Народная экспертиза" Виктор Рожков.
Активисты фонда провели в Добрянке встречу с семьями и администрацией городского поселения. Чиновники пообещали разработать несколько вариантов решения проблемы и озвучить их до конца августа жителям, передает "Уралинформбюро".
"Если случаи с выделением земли многодетным в санитарно-защитной зоне кладбища, на болоте, рядом с опорой ЛЭП – уже не новость, то 88 участков на свалке бытовых и промышленных отходов – это абсолютно за гранью разумного. Здесь варианта два: выделять средства на полную рекультивацию предоставленных земельных участков либо выделять этим семьям в другом месте участки, которые соответствуют требованиям законодательства", – отметил сопредседатель регионального штаба ОНФ в Пермском крае Геннадий Сандырев.
Общественники пришли к выводу, что справиться своими силами у местной администрации не получится. Необходимо искать поддержку на краевом и федеральном уровнях.
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