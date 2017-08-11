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"Аэрофлот" заставили суммировать багаж пассажиров10 августа в 18:21

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Летящих вместе.

Московская межрегиональная транспортная прокуратура обязала "Аэрофлот" суммировать вес и габариты багажа летящих вместе пассажиров. Об этом "Уралинформбюро" сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.

Как выяснилось, внутренние правила перевозчика противоречили воздушному законодательству. Авиакомпания запрещала суммировать габариты багажа пассажиров, летящих вместе одним рейсом в один аэропорт. Однако согласно Федеральным авиационным правилам перевозчик обязан делать это по просьбе путешественников.

По требованию прокуратуры правила авиакомпании привели в соответствие с законодательством. Теперь пассажирам "Аэрофлота" не придется перекладывать лишние килограммы из одного чемодана в другой. Согласно закону, это правило должно распространяется на всех авиаперевозчиков.

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