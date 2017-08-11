Пока скорая ехала.

В Перми сотрудники полиции оказали помощь женщине во время родов, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе краевого ГУ МВД.

Во время ночного дежурства к сотрудникам отдела полиции № 4 на улице подошел мужчина и попросил о помощи. Он сказал, что у жены его соседа начались роды и срочно требуется помощь.

Правоохранители отправились по указанному адресу. К этому времени женщина уже родила мальчика. Один из полицейских набрал 03 и по инструкции врачей оказал помощь матери и новорожденному.

Когда приехала скорая, мужчины на носилках вынесли женщину и ребенка. Сейчас здоровью мамы и ее сына ничего не угрожает.