Великан уплыл в море.

Кит, застрявший на мелководье на острове Большой Шантар в Хабаровском крае, спасен. Большой прилив, прошедший в ночь на 11 августа 2017 года, позволил животному развернуться и уплыть обратно в Охотское море, передает "Уралинформбюро".

"Большое спасибо всем, кто участвовал и переживал за кита, севшего на мель!... кит ушел из устья реки в море с приливом, коллеги проводили до кромки. Будут следить дальше! Кита спасли", - написал на на своей страничке в Facebook глава Министерства природных ресурсов РФ Сергей Донской.

В ночь на 10 августа гренландского кита в устье реки, вытекающей из озера Большого, загнала стая косаток. Когда начался отлив, гигантское животное оказалось в ловушке - оно не могло ни развернуться, чтобы уйти обратно в море, ни выйти в озеро.

Госинпекторы национального парка "Шантарские острова" и участники экспедиции Mamont Cup 2017, в том числе и фронтмен екатеринбургской группы "Сансара" Александр Гагарин, сутки следили за состоянием великана. При необходимости его поливали водой с помощью пожарных помп.

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