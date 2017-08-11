Продолжаем историю о ките от @sergeydolya • «Прошел прилив. Он оказался маленьким. Кит не сдвинулся. Начался отлив. Вода уходит очень быстро. Кита обгладывают мелкие рыбки - присмотритесь к фотографии. • Руководство НацПарка категорически запретило нам приближаться к киту и как либо помочь направить его на выход из протоки или взять пробы. Для этого надо было привязать мочалку к веслу и потереть кита. Но руководство Нацпарка сказало местному егерю, который рулит ситуацией, чтобы он не обращал внимание на "панику блогеров" и никакие пробы брать не давал. • Мне в комментариях пишут, что по новостям расказывают о помпе из которой поливают кита - вранье. Помпу действительно привезли, но решили из нее не поливать кита, так как боятся попасть в дыхло. • В общем, ситуация тяжелая. Кит остается на месте до следующего прилива» 🆘 • Все мы очень переживаем, если честно. Больше информации можете прочитать у @sergeydolya • • • #спасикита #Шантары #Шантарскиеострова #гренландскийкит #mamontcup2017
Операция по спасению кита на Шантарах увенчалась успехомСегодня в 09:23
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Великан уплыл в море.
Кит, застрявший на мелководье на острове Большой Шантар в Хабаровском крае, спасен. Большой прилив, прошедший в ночь на 11 августа 2017 года, позволил животному развернуться и уплыть обратно в Охотское море, передает "Уралинформбюро".
"Большое спасибо всем, кто участвовал и переживал за кита, севшего на мель!... кит ушел из устья реки в море с приливом, коллеги проводили до кромки. Будут следить дальше! Кита спасли", - написал на на своей страничке в Facebook глава Министерства природных ресурсов РФ Сергей Донской.
В ночь на 10 августа гренландского кита в устье реки, вытекающей из озера Большого, загнала стая косаток. Когда начался отлив, гигантское животное оказалось в ловушке - оно не могло ни развернуться, чтобы уйти обратно в море, ни выйти в озеро.
Госинпекторы национального парка "Шантарские острова" и участники экспедиции Mamont Cup 2017, в том числе и фронтмен екатеринбургской группы "Сансара" Александр Гагарин, сутки следили за состоянием великана. При необходимости его поливали водой с помощью пожарных помп.
Ранее по теме:
Фронтмен екатеринбургской "Сансары" спасает кита на Шантарах
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