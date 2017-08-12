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Процедуру техосмотра обяжут снимать на видео11 августа в 09:30

  • Текст

И фото.

Российское правительство положит конец оформлению ОСАГО без проверки авто. Поправки об обязательной фото- и видеорегистрации процедуры техосмотра разработали в Минэкономразвития, пишут "Известия".

Согласно документу, операторы техосмотра должны будут зафиксировать номер автомобиля, а также время и место прохождения проверки.

Кроме того, авторы законопроекта предлагают установить максимальную пропускную способность пунктов техосмотра и усилить административную ответственность за нарушения в этой сфере. Отмечается, что необходимость данной меры связана с участившимися случаями продаж карт техосмотра без прохождения самой процедуры, передает "Уралинформбюро".

Текст законопроекта сейчас согласовывают с заинтересованными ведомствами.

Стоит отметить, что ранее, в 2015 году, правительство РФ намеревалось освободить от техосмотра добросовестных водителей.

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