На выходные.

С 0.00 12 августа до 6.00 14 августа екатеринбургский ВИЗ закроют для трамваев. Это связано с тем, что на улицах Кирова и Долорес Ибаррури специалисты будут менять трамвайные пути, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе ЕТТУ.

В это время маршрут №3 будет ходить до ЦПКиО по Белореченской и Радищева. От ЦПКиО на ВИЗ - по Луначарского, Челюскинцев, Московскую и Белореченскую.

№18 пустят по маршруту: ВИЗ, Волгоградская, .Белореченская, Московская, Ленина, станция Шарташ.

№19 отправится от Машиностроителей через Халтурина, Московскую до Волгоградской.

Трамвай №21 поедет от ЦПКиО через Куйбышева, Радищева, Белореченскую до ВИЗа, а оттуда - на Московскую, Челюскинцев, Луначарского до ЦПКиО.