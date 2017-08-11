Но попробовать его никто не отважился.

Отлично сохранившийся фруктовый кекс, испеченный в 1911 году, нашли в хижине на мысе Адэр в восточной части Антарктиды сотрудники Фонда антарктического наследия Новой Зеландии (Antarctic Heritage Trust).



Фото: Antarctic Heritage Trust

Выпечка компании Huntley & Palmers была упакована в пергамент и жестяную коробку. Выглядел кекс вполне съедобно, а пах слегка прогорклым маслом. Тем не менее попробовать его никто не решился, сообщается на сайте организации.



Фото: Antarctic Heritage Trust

Исследователи считают, что пирог попал в Антарктиду с британской экспедицией "Терра Нова". Ее участники под руководством Роберта Скотта достигли Южного полюса, но погибли на обратном пути.

Поскольку Фонд выступает за сохранение антарктических артефактов, коробка с пирогом была обработана и оставлена на месте находки.