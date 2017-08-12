На три дня.

С 12 по 15 августа 2017 года в Екатеринбурге закроют улицу Библиотечную. Там будут ремонтировать инженерные сети.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе Муниципального объединения автобусных предприятий, в связи с этим изменится движение автобуса №60. Он будет следовать от "Карнавала" через Гагарина, Малышева и Мира, а далее - по прежнему маршруту.