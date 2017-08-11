Намеченному на 19 августа.

19 августа 2017 года произойдет конец света: очередной апокалипсис конспирологи и СМИ спрогнозировали после анализа предсмертного предсказания блаженной Матроны Московской, передает "Уралинформбюро".

Пророчество гласит, что якобы в день апокалипсиса на закате "люди падут к земле", а на восходе восстанут, и мир станет другим. Также человечество ожидают "великие скорби", коих еще не доводилось испытывать.

Екатеринбуржцам же 19 августа будет явно не до конца света - в мегаполисе развернется масштабное празднование Дня города. На площадках во всех районах уральской столицы пройдут 48 мероприятий. Завершатся торжества в честь 294-летия Екатеринбурга фейерверком над акваторией городского пруда.

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