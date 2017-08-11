Объект сдадут к Новому году.

В Коркино закрылось на капитальный ремонт одно из старейших соцучреждений - детский сад №32. Здание, построенное в 1955 году, частично ремонтировалось более 10 лет назад. Между тем данное учреждение – единственные в Коркино ясли. Там занимается около 80 малышей от полутора лет.

Воспитатели детсада обратились за помощью в Русскую медную компанию, работы по капремонту начались в августе 2017 года, завершить их планируется к началу 2018 года. Детей временно определили в другие детские дошкольные учреждения города, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе компании.

"Мы долгое время не могли поверить, что ремонт возможен. Мы вместе с родителями благодарны за помощь руководству РМК. То, что сегодня происходит - настоящее чудо!" – радуется заведующая детсадом Наталия Бакина.

Следует отметить, что РМК не первый раз помогает детским дошкольным учреждениям Челябинской области. В июле 2016 года губернатор Южного Урала Борис Дубровский и председатель Совета директоров РМК Игорь Алтушкин открыли после капремонта детсад №9 в Карабаше. Строители выполнили работы всего за три с половиной месяца. На эти цели РМК направила почти 63 миллиона рублей.