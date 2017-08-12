В рамках ежегодной акции.

В преддверии Дня города екатеринбуржцы, проживающие на Восточной, 162а, отпраздновали открытие обновленного двора. Работы по благоустройству территории проводились в рамках акции "Мой любимый двор", которую ежегодно проводит "Зяблицев-Фонд".

В празднестве приняли участие не только дети, но и их родители. "В целом во время таких праздников ко мне подходит много людей, делаем импровизированную депутатскую приемную: с просьбами и вопросами. Подходили с реальными проблемами, которых стало только больше. Знаю об этих ситуациях (по затоплению подвалов, по отоплению), сейчас эти проблемы собираемся решать", - рассказал "Уралинформбюро" депутат Заксобрания Свердловской области Евгений Зяблицев.

Стоит отметить, что двор на Восточной, 162а стал третьей площадкой, облагороженной в рамках акции "Зяблицев-Фонда". Ранее работы были проведены между 7 и 9 домами по улице Онежская и на Красина, 7.

В 2016 году в рамках акции "Мой любимый двор" новые игровые пространства были организованы в 5 дворах Екатеринбурга.