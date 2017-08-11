На курицу с финиками.

Коллекция Екатеринбургского зоопарка пополнилась редкими питомцами. Ягуарунди Натан и Адель, приехавшие из новосибирского зверинца, уже осваивают свои новые "квартиры" в павильоне "Экзотеррариум". Когда они обживутся, перегородку между клетками уберут, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе зоопарка уральской столицы.

Большую часть времени ягуарунди проводят под потолком - на специальных гамаках и лазалках. На обед Натану и Адели подают как мясо и курицу, так и бананы, инжир, финики, виноград и груши.

Ягуарунди - краснокнижные хищники из семейства кошачьих, обитающие в Центральной и Южной Америке. Это умные и довольно скрытные животные весом до 9 килограммов. Детеныши очень легко приручаются, чем и пользовались латино-американские индейцы - ягуарунди охраняли их дома от мышей и прочих вредителей.