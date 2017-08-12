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Россиянам сократят сроки выдачи загранпаспортов11 августа в 13:01

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На сколько - пока неизвестно.

МВД РФ разрабатывает поправки в законодательство, сокращающие сроки выдачи загранпаспортов. Соответствующее уведомление появилось на портале проектов нормативных правовых актов, передает "Уралинформбюро".

На сколько именно уменьшится время получения документа - пока не сообщается.

Ранее правительство РФ выступало с соответствующим поручением полицейским. Заявлялось, что определенные сейчас сроки выдачи загранпаспортов слишком большие. Они составляют 1 месяц в случае подачи заявления по месту жительства и 4 месяца - в случае подачи заявления по месту пребывания. Если гражданин предоставляет документы, подтверждающие необходимость получения экстренного лечения за рубежом или посещения умирающего или погибшего родственника, то процесс занимает максимум 3 дня.

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