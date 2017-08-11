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Персеиды предстанут перед уральцами во всей красеСегодня в 13:22

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В ночь на воскресенье.

В ночь на 13 августа жители Урала будут наблюдать самый яркий звездопад в году. Чтобы разглядеть метеорный поток Персеиды, телескоп не нужен. За час счастливчики смогут загадать до 100 желаний, передает "Уралинформбюро".

Наблюдать, как сгорают в земной атмосфере мельчайшие частицы космической пыли лучше в северо-восточной части неба. При хорошей погоде можно заметить даже один-два ярких болида - это характерная черта Персеид.

Персеиды - метеорный поток, ежегодно появляющийся в августе со стороны созвездия Персея. Он образуется при прохождении Земли через пылевой хвост кометы Свифта-Туттля.

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