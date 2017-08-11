Их уже двое.

Свердловчанин сменил свое имя на Люцифера. Об этом "Уралинформбюро" сообщила замначальника областного управления ЗАГС Лариса Никонова. Теперь "светоносных" на Среднем Урале двое - первый выбрал себе ангельское имя еще в 2016 году.

Среди популярных имен для новорожденных в регионе лидируют София и Артем. Далее в списке предпочтения у родителей девочек: Виктория, Мария, Анна, Анастасия, Дарья, Полина, Екатерина, Алиса и Ева. Мальчиков называют Михаилами, Александрами (это имя за полгода "опустилось" с первого места), Иванами, Дмитриями, Максимами, Данилами, Матвеями, Тимофеями и Кириллами.

Дают новорожденным и необычные имена. Родители "вспоминают" те, что были популярны 40-50 лет назад: Зоя, Тамара, Нелли, Аркадий, Геннадий, Родион, Семен. Есть и совсем экзотические: Апполон, Велес, Самсон, Ронни, Азария, Виорика, Вифания, Матильда, Касандра, Офелия, Мадонна и Орхидея.

Новой тенденцией, отмечают работники ЗАГС, стали короткие имена - Эва, Тая, Лия, Лоя, Дан, Ким, Лавр, Тим, Ян.

Всего за первые шесть месяцев 2017 года в Свердловской области родилось 26 658 детей - на 11% меньше, чем за тот же период прошлого года. Специалисты объясняют это отголосками "демографической ямы" 1990-х годов. Родившиеся тогда дети сейчас сами становятся родителями.

За полгода в регионе было зарегистрировано 12 992 брака и 9 655 разводов.