Для проведения ремонтных работ.

Жителям Чкаловского и Орджоникидзевского районов Екатеринбурга временно ограничат электроснабжение. Энергетикам предстоит провести ремонтные работы в рамках подготовки к осенне-зимнему периоду.

Так, 15 августа специалисты "Свердловэнерго" демонтируют грозотрос на кабельно-воздушной линии 110 кВ "Южная-Сибирская – 3" и воздушной линии 110 кВ "Нижнеисетская – Южная – 2". С 06.00 до 18.00 без света останутся дома в квадрате улиц Патриса Лумумбы, Санаторная, Самолетная, Щербакова и Елизаветинское шоссе, а также в поселке Шабровский.

20 августа аналогичные работы пройдут на воздушной линии 110 кВ "Калининская-Куйбышевская" и ВЛ 110 кВ "Калининская-Шефская". Электроснабжение будет временно ограничено в зданиях, расположенных на улицах Фронтовых бригад, Энтузиастов, Шефская, Фрезеровщиков, Даурская, Ползунова и проспекте Космонавтов, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе "МРСК Урала"

Информацию об отключениях "Свердловэнерго" довело и до промышленных потребителей, вопрос, в частности, был согласован с заводом "Уралтрансмаш".

Следует отметить, что монтаж нового грозотроса на энергообъекты будет осуществляться позднее, без отключений подачи электроэнергии.