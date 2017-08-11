Раньше разница не превышала 300%.

В Екатеринбурге руководителям муниципальных предприятий и учреждений, их заместителям и главным бухгалтерам одобрили среднемесячную зарплату, в 8 раз превышающую зарплату подчиненных. До этого получки могли разниться в 4 раза. Соответствующее постановление подписал глава администрации города Александр Якоб. Документ опубликован на сайте мэрии, передает "Уралинформбюро".

В течение 2 месяцев учредителям предприятий и учреждений необходимо внести изменения в правовые акты об установлении оплаты труда.