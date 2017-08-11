Желательно новом.

Две трети россиян (66%) хотели бы жить в частном доме. Таковы результаты опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ), который был приурочен ко Дню строителя.

"Фактически в настоящее время в своем доме проживают вдвое меньше (34%)", - говорится в сообщении социологов.

57% респондентов отметили, что для жизни им подошла бы постройка не старше семи лет, передает "Уралинформбюро".

Что касается своего нынешнего жилья, половина россиян считает состояние своего дома удовлетворительным, каждый третий (34%) - хорошим, еще 16% респондентов оценивают его как плохое.

Кроме того, опрос показал, что обязательной частью инфраструктуры современного многоквартирного дома подавляющее большинство граждан считает детские площадки (84%), парковки (71%) и продуктовые магазины (66%). Наименее востребованными оказались общественные площадки для курения (36%).

Деятельность управляющей компании, обслуживающей дом, на "удовлетворительно" оценивают 34% граждан, еще 22% оценивают на "хорошо" и столько же опрошенных поставили УК "неуд", остальные затруднились ответить.