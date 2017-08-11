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К Земле мчится астероид величиной с 10-этажный домСегодня в 15:01

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Он сблизится с планетой в октябре.

К Земле летит астероид диаметром 15-30 метров. Он приблизится к планете на расстояние 44 тысячи километров 12 октября 2017 года, передает "Уралинформбюро".

Как пишут СМИ со ссылкой на Европейское космическое агентство, если объект войдет в атмосферу, то последствия будут примерно такие же, как и от челябинского метеорита.

Стоит напомнить, что метеорит над Южным Уралом взорвался 15 февраля 2013 года. Тогда ударной волной выбило стекла в 7000 зданий, от осколков пострадали около 1500 человек.

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