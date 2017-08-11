До минус трех.

12 и 13 августа 2017 года в Тюменской области ожидаются ночные заморозки - на почве до минус 3 градусов.

На дорогах возможна гололедица, поэтому водителям следует соблюдать правила дорожного движения, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе регионального ГУ МЧС РФ.

Садоводам для сохранения урожая стоит или укрыть растения специальным материалом, или хорошенько пролить почву, чтобы повысить ее теплоотдачу.

Для обогрева жилья не следует использовать неисправное печное, газовое или электрооборудование, а также оставлять приборы и печи без присмотра.

Нежарко будет и в соседней Свердловской области. По ночам в горных районах и низинах температура будет опускаться до плюс 4 градусов, как следствие утром появится туман. Днем воздух прогреется до 14-19 градусов выше нуля, пройдут дожди.