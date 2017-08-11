Тюменцев предупреждают о ночных заморозкахСегодня в 15:17
- Текст
До минус трех.
12 и 13 августа 2017 года в Тюменской области ожидаются ночные заморозки - на почве до минус 3 градусов.
На дорогах возможна гололедица, поэтому водителям следует соблюдать правила дорожного движения, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе регионального ГУ МЧС РФ.
Садоводам для сохранения урожая стоит или укрыть растения специальным материалом, или хорошенько пролить почву, чтобы повысить ее теплоотдачу.
Для обогрева жилья не следует использовать неисправное печное, газовое или электрооборудование, а также оставлять приборы и печи без присмотра.
Нежарко будет и в соседней Свердловской области. По ночам в горных районах и низинах температура будет опускаться до плюс 4 градусов, как следствие утром появится туман. Днем воздух прогреется до 14-19 градусов выше нуля, пройдут дожди.
Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!
- Последние новости
-
Сегодня в 18:09
Екатеринбургским архитекторам дали по 10 тысяч рублей
За лучшие градостроительные проекты.Сегодня в 18:01
В Тюмени могут появиться улицы с именами славянских богов
Но есть и вариант попроще.Сегодня в 17:53
Ростуризм предупредил об опасности отдыха в Турции
Из-за вируса.Сегодня в 17:52
Екатеринбуржцы обнаружили в мусорном баке тело мужчины
Проводится проверка.Сегодня в 17:50
На Вторчермете закрывают единственную школу в военном городке
На 700 детей.Сегодня в 17:21
"Неправильных" пирожных на Среднем Урале стало в 2,6 раза больше
Под подозрением каждое второе.Сегодня в 16:50
РЖД "обогнут" Украину к зиме
На юг страны поезда пойдут в обход.Сегодня в 16:47
Тюменку будут судить за похищение младенца
Ей грозит 12 лет.Сегодня в 16:39
ТОП-5 главных видео уходящей недели
По версии "Уралинформбюро".Сегодня в 16:38
Российский истребитель пятого поколения обрел имя
Безымянным он был 7 лет.Сегодня в 16:30
Перекресток в Екатеринбурге затопило кипятком
Из-за опрессовок.Сегодня в 16:19
В Тюмени будут судить находившегося 12 лет в розыске афериста
Ему грозит 10 лет.Сегодня в 16:16
Газовики и сотрудники МЧС нагрянули в дома екатеринбуржцев
В Ленинском районе.Сегодня в 16:04
Вторую очередь "Титановой долины" ограничили по высоте
20 метрами.Сегодня в 15:53
"Уральские авиалинии" перевезли более 4 миллионов пассажиров
С начала 2017 года.
Главные новости
- Сегодня в 17:53Ростуризм предупредил об опасности отдыха в Турции
- Сегодня в 14:35Бывшего замначальника челябинской полиции взяли под арест
- Сегодня в 14:06Главам екатеринбургских МУПов разрешили зарабатывать в 8 раз больше подчиненных
- Сегодня в 12:56На Среднем Урале множатся Люциферы
- Сегодня в 12:29Екатеринбург вошел в ТОП-3 городов по числу онлайн-наркодилеров
Аналитика
Остались в пролете
Росавиация возвращает пилотов с небес на землю.
Краснотурьинск встал в очередь за комфортом
Врачей тоже не хватает.
Зауральское новоселье: из халуп в опасные новостройки
За федеральный счет.