На Вторчермете закрывают единственную школу в военном городкеСегодня в 17:50
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На 700 детей.
Жители 19-го военного городка на Вторчермете в Екатеринбурге встревожены новостью о закрытии школы №84, которую посещает порядка 700 учеников.
Официальной информации о закрытии учебного заведения пока не поступало, однако 1 сентября его двери могут действительно не открыться. По словам родителей, здание единственной в военном городке школы находится в аварийном состоянии, однако ремонтировать его не спешат.
За разъяснениями "Уралинформбюро" обратилось в пресс-службу Центрального военного округа. "Это муниципальное бюджетное учреждение", - заявил официальный представитель ЦВО Ярослав Рощупкин, добавив, что адресовать вопросы следует городу.
В свою очередь, заместитель начальника екатеринбургского департамента по вопросам финансово-экономического и материально-технического обеспечения Михаил Ладейщиков сообщил агентству, что муниципалитет бы уже давно отремонтировал школу, если бы военные передали здание на его баланс.
"Да, школа муниципальная, но здание федеральное! Я давно веду переписку с военными – отдайте здание на баланс города. На что военные рассказывают про многочисленные сложности, и ничего не выходит. Здание школы было построено в 60-е годы прошлого года. Мы регулярно выполняем текущие ремонтные работы – латаем крышу, меняем линолеум и так далее. Однако капитального ремонта не было более 50 лет. Ремонтировать чужое здание нам запрещает бюджетный кодекс. Это будет нарушение - нецелевое расходование средств. В том случае, если Роспотребнадзор запретит эксплуатацию здания как аварийно опасного, учащихся распределят по другим школам", - пояснил Ладейщиков.
Среди родителей школьников царит неразбериха: до начала учебного года осталось чуть больше полумесяца. "На днях туда звонила. Мне сказали, что школа не прошла аттестацию. Если она не пригодна, смысл ее открывать? Я бы не очень хотела, чтобы мои дети учились в школе, в которой в любую минуту может рухнуть потолок", - поделилась с "Уралинформбюро" одна из родительниц.
"У меня знакомая сказала, что деток расформируют по школам. Им дают, дескать, школу № 121, а это очень далеко. Вот тут я согласна, что митинг должен быть. Пусть дают школы вблизи или вообще строят новую", - заявила другая собеседница агентства.
По словам Михаила Ладейщикова, к нему обращается немало родителей, переживающих за то, что их детям придется далеко ходить в школу. "Но что важнее: чтобы кирпич на голову не упал или чтобы ходить было близко? Безопасность все-таки важнее", - заключает чиновник.
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