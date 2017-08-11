В Ленинском районе.

11 августа 2017 года в Ленинском районе Екатеринбурга состоялись внеплановые проверки в квартирах, владельцы которых были отключены от газоснабжения из-за нарушений. Рейд совместно провели сотрудники АО "Екатеринбурггаз" и представители ГУ МЧС по Свердловской области.

Следует отметить, что рейды по ранее отключенным потребителям проводятся регулярно. Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе АО "Екатеринбурггаза", очень часто нарушители самовольно снимают заглушки и подключают плиты к кранам, что создает аварийную и опасную ситуацию для многоэтажного дома.

"Самовольное подключение к газовой сети чревато взрывами, пожарами, отравлениями. Работы по подключению к сетям газоснабжения и монтажу газового оборудования должна выполнять только специализированная организация, имеющая в своем составе аварийную службу", - подчеркнула ведущий специалист отдела по связям с общественностью и СМИ "Екатеринбурггаза" Анна Хорькова.

По словам начальника службы домовых сетей ПУ-1 АО "Екатеринбурггаз" Василия Веревкина, с начала 2015 года в Ленинском, Чкаловском и Октябрьском районах подача газа не возобновлялась в квартиры 151 нарушителя. Потенциально в каждой из них может быть обнаружено самовольное подключение. Газовики держат данную ситуацию на контроле.

В рамках нынешнего рейда специалисты осмотрели газовое оборудование в трех квартирах - повторных нарушений обнаружено не было. Так, в одном из домов по улице Чкалова проживает пожилая семейная пара. Глава семьи рассказал, что в июне его супруга плохо себя чувствовала и не закрыла кран к газовой плите. Из-за запаха газа аварийную службу вызвали соседи. Газовики установили заглушку в кран опуска перед газовой плитой. В ходе рейда инспекторы убедились, что заглушка на месте – нарушений нет.

Следует напомнить, что самовольное подключение грозит нарушителям штрафом от 10 до 15 тысяч рублей. А так же может стать основанием для возбуждения уголовного дела по статье 158 УК РФ, предусматривающей наказание вплоть до лишения свободы сроком на 6 лет.

В июле-августе 2017 года в Екатеринбурге было возбуждено 3 уголовных дела по фактам хищения газа. Общий ущерб, нанесенный АО "Екатеринбурггаз", превысил 200 тысяч рублей.