На юг страны поезда пойдут в обход.

Движение российских поездов в обход Украины, по линии Журавка (Воронежская область) - Миллерово (Ростовская область), должно начаться к концу осени. Об этом "Уралинформбюро" сообщили в пресс-службе ОАО "Российские железные дороги".

На участке завершены строительно-монтажные работы. Сейчас дорога длиной 137 километров работает в тестовом режиме.

Решение о строительстве участка в обход Украины было принято в 2015 году. Новая дорога станет частью скоростного железнодорожного хода, соединяющего Центральную Россию с Черноморским побережьем. Максимальная скорость движения пассажирских поездов здесь составит 140 километров в час.

Дорога на всем ее протяжении двухпутная и электрифицированная. На линии построено 7 новых станций и 5 мостов.