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"Неправильных" пирожных на Среднем Урале стало в 2,6 раза большеСегодня в 17:21

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Под подозрением каждое второе.

За январь - июнь 2017 года санврачи Свердловской области проверили 1 410 килограммов кондитерских изделий. Более половины из них - 750 килограммов (53,1%) - оказались забракованными. По сравнению с первым полугодием 2016-го данный показатель увеличился в 2,6 раза, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

97,3% изделий были изготовлены с нарушением правил маркировки, у 12% истек срок годности, 1,53% не соответствовали нормативам.

Из 55 проб в 7 обнаружили плесень, дрожжи, кишечную палочку и стафилококк. В основном "живностью" изобилуют кремовые торы и пирожные.

В 1,3 раза больше забраковали и хлебобулочных изделий. Проверку не прошли 240 из 1032 килограммов хлеба и батонов. При этом фальсификатом оказалось лишь 0,1% данной продукции. 97,7% грешили нарушением правил маркировки.

Нормативам по физико-химическим и бактериологическим показателям не соответствовали 9 из 99 проб.

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