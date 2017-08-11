Но есть и вариант попроще.

Жители Тюмени предложили чиновникам из мэрии назвать восемь улиц, не имеющих пока имени, в честь богов славянской мифологии: Рода, Сварога, Лады, Ярилы, Даны, Хорса, Леля и Велеса. Речь идет об улицах, расположенных в районе Березняковский.

Инициатива направлена в комиссию по присвоению, изменению, аннулированию наименований элементов планировочной структуры и элементов улично-дорожной сети, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе горадминистрации.

Впрочем, существует и незамысловатый вариант – назвать улицы «проезд Славянский» и пронумеровать их.

Возможно, что профильная комиссия рассмотрит идею активистов на ближайшем заседании. Оно запланировано на 21 августа.