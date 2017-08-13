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"Мисс Екатеринбург-2017" стала студентка архитектурного университета12 августа в 15:52

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Анастасия Каунова.

Титул "Мисс Екатеринбург-2017" завоевала 19-летняя студентка Уральского государственного архитектурно-художественного университета Анастасия Каунова.

11 августа 2017 года глава администрации города Александр Якоб надел корону на первую красавицу. Также она получила ключи от автомобиля Lada Xray. 19 августа Мисс Екатеринбург по традиции примет участие в мероприятиях Дня города.

Как пояснили "Уралинформбюро" в пресс-службе мэрии, конкурс красоты стартовал еще весной. На него заявились более 150 девушек. После предварительного отбора их осталось 82. Затем кандидатки прошли 10-часовой кастинг, в ходе которого жюри выбрало 36 участниц.

Звание первой вице-мисс Екатеринбург досталось Ангелине Колясниковой, звание второй вице-мисс получила Юлия Родыгина. Мисс зрительских симпатий стала Елизавета Забелова.

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