Туристам на заметку.

На минувшей неделе жители Барселоны вновь протестовали против наплыва туристов. Своеобразным отголоском этой акции может стать забастовка сотрудников аэропорта Эль-Прат, сообщает "Уралинформбюро".

Работа воздушной гавани столицы Каталонии будет осложнена с 14 августа на неопределенный срок. Забастовщики требуют повысить зарплату и снизить рабочую нагрузку. Планируется, что их заменят силы гражданской гвардии, но полностью закрыть брешь вряд ли получится. Предыдущая частичная забастовка привела к многочасовым очередям в Эль-Прат.