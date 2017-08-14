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Аэропорт Барселоны уходит в августовскую забастовкуСегодня в 08:23

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Туристам на заметку.

На минувшей неделе жители Барселоны вновь протестовали против наплыва туристов. Своеобразным отголоском этой акции может стать забастовка сотрудников аэропорта Эль-Прат, сообщает "Уралинформбюро".

Работа воздушной гавани столицы Каталонии будет осложнена с 14 августа на неопределенный срок. Забастовщики требуют повысить зарплату и снизить рабочую нагрузку. Планируется, что их заменят силы гражданской гвардии, но полностью закрыть брешь вряд ли получится. Предыдущая частичная забастовка привела к многочасовым очередям в Эль-Прат.

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