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"Аэрофлот" отменил рейсы в уральские городаСегодня в 08:46

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Из-за непогоды.

14 августа 2017 года авиакомпания "Аэрофлот" отменила несколько рейсов из Шереметьево в три уральских города - Екатеринбург, Челябинск и Тюмень. Также не будет соответствующих обратных рейсов. Как пояснили "Уралинформбюро" в пресс-службе перевозчика, это связано с неблагоприятными метеоусловиями в Москве.

Всего на 14 августа "Аэрофлот" отменил 20 рейсов из Москвы: до Краснодара, Парижа, Амстердама, Рима, Вены, Риги, Хельсинки.

По данным синоптиков, сегодня в столице ожидается усиление ветра до 20 метров в секунду, а также ливни, град и грозы.

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