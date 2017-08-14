×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Тепло вернется на Средний УралСегодня в 09:05

  • Текст

Во вторник.

Начавшаяся рабочая неделя в Свердловской области будет теплой. 14 августа 2017 года столбики термометров поднимутся до плюс 22 градусов, а уже на следующий день в регион придет 25-градусная жара. Осадков не ожидается.

16 августа - чуть прохладнее, до 23 градусов выше нуля. Местами пройдут дожди, сообщили "Уралинформбюро" в Уральском УГМС.

В Екатеринбурге в понедельник-вторник будет сухо, воздух прогреется от 20 до 25 градусов выше нуля. В среду пройдет дождь, столбик термометра опустится до плюс 21.

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Остались в пролете

Остались в пролете

Росавиация возвращает пилотов с небес на землю.

Краснотурьинск встал в очередь за комфортом

Краснотурьинск встал в очередь за комфортом

Врачей тоже не хватает.

Зауральское новоселье: из халуп в опасные новостройки

Зауральское новоселье: из халуп в опасные новостройки

За федеральный счет.

Интервью

Инфографика

"Made in Сhina" на уральской таможне

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×