Во вторник.

Начавшаяся рабочая неделя в Свердловской области будет теплой. 14 августа 2017 года столбики термометров поднимутся до плюс 22 градусов, а уже на следующий день в регион придет 25-градусная жара. Осадков не ожидается.

16 августа - чуть прохладнее, до 23 градусов выше нуля. Местами пройдут дожди, сообщили "Уралинформбюро" в Уральском УГМС.

В Екатеринбурге в понедельник-вторник будет сухо, воздух прогреется от 20 до 25 градусов выше нуля. В среду пройдет дождь, столбик термометра опустится до плюс 21.