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Больницу-недострой в Артемовском разберут по кирпичикуСегодня в 11:42

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Спустя 20 лет.

Недостроенное здание больницы в Артемовском, расположенное на территории центральной районной больницы на улице Энергетиков, превратилось в развалюху. 7-этажное сооружение площадью более 1 389 "квадратов" начали возводить в 1980 году, а в 1998 году из-за отсутствия финансирования работы остановились.

В ближайшие дни областное министерство строительства и развития инфраструктуры организует обследование недостроя. Высока вероятность, что его придется разбирать. Во-первых, изменились требования к таким объектам. Во-вторых, здание пришло в негодность из-за того, что не было должным образом законсервировано и не отапливалось.

"Если выяснится, что оно не представляет опасности, его демонтируют не полностью. В этом случае часть конструкций будет использована под иное назначение: например, для размещения общежития для медработников", - прокомментировал "Уралинформбюро" министр строительства Среднего Урала Михаил Волков.

Он не смог уточнить, сколько именно средств было потрачено на строительство объекта. По сведениям регионального минстроя, данные о правах и ограничениях на здание больницы в справочной информации Росреестра отсутствуют, право оперативного управления за Управлением капстроительства Свердловской области не зарегистрировано.

Между тем, в администрации Артемовского ГО "Уралинформбюро" заявили, что правообладателем нежилого здания является Управление капстроительства, а земельный участок под ним - Свердловской области и передан в бессрочное пользование АЦРБ.

4 августа 2017 года во время визита врио губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева в Артемовский местные жители задали вопрос про недостроенную больницу. Глава региона заявил, что не владеет информацией об объекте, поскольку местные власти не сообщали ему о данной проблеме.

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