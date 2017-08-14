И лишился погон.

Из-за видео, попавшего в Сеть, полицейский Пуровского района ЯНАО уволен из органов. Он поспорил с автором видеоролика на 300 тысяч рублей, что ему сойдет с рук езда за рулем в пьяном виде.

До момента спора наряд ДПС остановил пьяного спорщика, но практически тут же отпустил восвояси. Герой ролика, представившийся старшим лейтенантом, явно переоценил свой авторитет. После внутренней проверки он расстался с погонами. "Сотрудник ОМВД России по Пуровскому району уволен со службы в связи с совершением проступка, порочащего честь сотрудника органов внутренних дел", – сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе УМВД по ЯНАО.

Остается гадать, выплатит ли он проспоренные деньги.

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