Екатеринбуржцев удивят "Волшебной флейтой" в стиле стимпанкСегодня в 12:41
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На открытии сезона Театр оперы и балета.
105-й театральный сезон Екатеринбургский театр оперы и балета начнет с премьеры необычной постановки "Волшебной флейты". Зрителям предстоит увидеть одну из лучших опер Вольфганга Амадея Моцарта в стиле стимпанк.
Об испытаниях, которые готов преодолеть человек ради обретения настоящей любви, в окружении лабиринтов труб, шестеренок, движущихся платформ, бесконечных лестниц и гигантских открывающихся дверей расскажут режиссер Дэниэль Слэйтер и художник Франсис О’Коннор из Великобритании. Это будет их первая работа в России.
Постановщики уверены – премьера украсит афишу театра и станет одним из любимых спектаклей для семейного просмотра. "Мы адресуем наш будущий спектакль самой широкой аудитории, начиная от детей 8 лет, - говорят британцы, - и создаем на сцене волшебный увлекательный мир: в нем солнце противостоит луне, день – ночи, и всё вырастает в безумную красочную фантасмагорию".
Фантастический образ спектакля рождается в атмосфере, насыщенной чудесами превращений и волшебной машинерией. Самолет принца Тамино терпит катастрофу на глазах у зрителей, и герой приземляется на сцену с парашютом. Папагено появляется на трехколесном велосипеде, за спиной у него – устройство для ловли птиц, напоминающее вакуумный пылесос, позволяющее засасывать зазевавшихся пташек прямо в полете. Не менее эффектно появление трех дам с оружием в руках, одетых художником в экстравагантные корсеты в стиле милитари.
"Костюмы раскрывают натуру персонажей. Царица ночи, например, предстает перед нами в образе птицы в клетке: потеряв любимую дочь, она добровольно заточила себя в собственном горе и сокрушается лишь о том, что не умеет летать и потому не в силах спасти Памину. Шлейф ее платья напоминает павлиний хвост, а расцветка - оперение диковинных птиц", - рассказывает художник-постановщик Франсис О’Коннор.
Изначально заложенный сказочный сюжет и философская глубина оперы Моцарта не только не вступают в противоречие, но и обогащаются новаторским видением постановщиков, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе театра.
"Мы хотим показать, что вещи в действительности не всегда являются такими, какими кажутся. Зарастро в нашем спектакле - носитель прогрессивных идей, он пытается сломать барьеры этого мира, используя научный подход. Его мир – мир новых технологий, мир развития интеллекта. Сначала кажется, что это путь разума, добра и справедливости, но вскоре оказывается, что это темный мир, полный опасностей, из которого герои вынуждены спасаться бегством. В фокусе – борьба молодых людей за любовь, за собственный новый мир, который, несомненно, окажется лучше любого прежнего", - делится режиссер-постановщик Дэниэль Слэйтер.
Премьерные показы спектакля состоятся 14-17 сентября. Опера будет исполняться на немецком языке с русскими субтитрами и диалогами на русском языке.
Стоит отметить, что Дэниэль Слэйтер осуществил более 60 постановок в 17 странах мира, включая крупнейшие оперные театры, такие как Glyndebourne, Opera North, Уэльская Национальная Опера, Страсбургская Опера, Женевская Опера, Palau de les Arts в Валенсии. Последние 20 лет он работает как приглашенный оперный режиссер.
За плечами Франсиса О’Коннора - лауреата премий от газет Irish Times, Boston Globe и Премии критиков Critic’s Circle - оформление множества музыкальных спектаклей.
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