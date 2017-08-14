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В Челябинске распродают автобусы банкротного МУПаСегодня в 13:14

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Через сайт бесплатных объявлений.

Автобусы признанного банкротом МУП "Челябавтотранс" распродают через сайт бесплатных объявлений Avito.

Всего выставлены на продажу 15 ЛиАЗов с пробегами от 200 до 230 тысяч километров. Стоимость каждого - 2,5 миллиона рублей, передает "Уралинформбюро".

МУП "Челябавтотранс" обанкротилось в октябре 2016 года. Вместо него было создано ООО "Общественный городской транспорт", на 100% принадлежащее муниципалитету. Водителей и кондукторов перевели на новое предприятие. Туда же передали часть автобусов. Транспорт, который оказался не востребован, было решено продать.

Сейчас под процедурой банкротства находится и МУП "Челябинский городской электрический транспорт". Иск о его несостоятельности подала Федеральная налоговая служба из-за долга в 554,3 миллиона рублей.

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