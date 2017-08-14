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Инспекторам ГИБДД запретят курить и грубитьСегодня в 13:12

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На посту.

Инспекторам ГИБДД будет запрещено грубить и курить во время разговора с водителями и пешеходами. Соответствующие положения Госавтоинспекция намерена прописать в регламенте по надзору за дорожным движением. Его отредактированная версия опубликована на федеральном портале проектов правовых актов, передает "Уралинформбюро".

В разговоре с водителями автоинспектор должен быть "вежливым, тактичным, обращаться к ним на "Вы", проявлять спокойствие и выдержку, свои требования и замечания излагать в убедительной и понятной форме, исключая возможность ошибочного или двоякого их понимания", - гласит документ.

Кроме того, придется воздержаться от любой дискриминации, в том числе "по признакам пола, возраста, расы, национальности, языка, гражданства, социального, имущественного или семейного положения, политических или религиозных предпочтений".

Если медицинское освидетельствование у врача не выявило состояния опьянения у подозреваемого водителя, инспекторы будут обязаны доставить его из больницы обратно к автомобилю.

Новые обязанности появятся и у участников дорожного движения. Права и свидетельство о регистрации транспортного средства следует предоставлять для проверки без обложки и каких-либо удерживающих устройств, например, лесок или цепочек. Последними автолюбители подчас "приковывают" корочки к машине, чтобы сотрудники ГАИ не могли унести их в служебное авто.

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