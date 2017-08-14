На месяц.

Компания "Строй-Проект" закрывает отрезок улицы Мамина-Сибиряка от Первомайской до Шарташской. С 15 августа по 17 сентября 2017 года здесь пройдет ремонт теплосетей, уточнили "Уралинформбюро" в пресс-службе мэрии столицы Урала.

Как сообщалось ранее, работы на Мамина-Сибиряка стартовали 17 июля и проходят в 3 этапа. Завершение ремонта энергетики запланировали на 30 сентября.

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