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Уральские лесорубы устроили свалку в охраняемом сосновом боруСегодня в 14:10

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Ответят в суде.

Компания "Пилотех", занимающаяся лесозаготовками, устроила свалку на территории ботанического памятника природы "Белоярский сосновый бор".

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе свердловской прокуратуры, предприятие арендовало участок территории и не обеспечило надлежащего контроля за ним. Ущерб от захламления бора превысил 1,3 миллиона рублей.

Кроме того, прокуроры обнаружили несанкционированное размещение отходов на территории самого поселка Белоярский.

Надзорное ведомство направило исковые заявления в отношении "Пилотеха" и органов местного самоуправления с требованием устранить свалку. Возбуждено уголовное дело по статье 262 УК РФ (нарушение режима памятников природы и других особо охраняемых государством природных территорий, повлекшее причинение значительного ущерба).

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