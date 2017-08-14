За 7 лет.

До 2020 года в Екатеринбурге стартует строительство 4 новых и реконструкция 13 существующих школ. Об этом говорится в постановлении мэрии от 10 августа 2017 года, сообщает "Уралинформбюро".

Постановление вносит некоторые изменения в муниципальную программу "Создание новых мест в общеобразовательных организациях муниципального образования "город Екатеринбург" на 2016 – 2025 годы", утвержденную в июне 2016 года. Согласно новому документу, на строительство и реконструкцию образовательных учреждений в ближайшие 7 лет будет потрачено 54,9 миллиарда рублей.

Работы будут разбиты на два этапа. В ближайшие три года планируется возвести новые школы в жилом районе Солнечный, квартале улиц Уральской – Советской – Блюхера – переулка Паркового, а также на улицах Коммунальной (Железнодорожный район) и Рощинской (Чкаловский район).

Кроме того, в ходе реконструкции будут построены фактически с нуля школы №1 на ВИЗ-бульваре и №83 на проспекте Седова, №66 на улице Краснофлотцев и №80 на улице Калинина. А школы № 181 (ул. Краснолесья), №167 (ул. Фрезеровщиков), №6 (ул. Бебеля) и № 183 (ул. Пехотинцев) получат новые корпуса. Также будут реконструированы школы на улицах Мичурина, Крауля, Народной Воли и Котельникова. В сумме это даст Екатеринбургу 5175 новых школьных мест.

Общие затраты на первом этапе составят 8 миллиардов рублей, из которых 5,8 миллиардов поступят из федерального бюджета. На втором этапе объемы работ и финансирования ожидаются еще более масштабными: 44,8 миллиардов рублей из городского и областного бюджетов. Какие конкретно объекты на них будут построены и реконструированы, пока не сообщается.

Следует добавить, что до конца 2017 года в Екатеринбурге будут сданы в строй школьный комплекс на 1875 учащихся в квартале №5 района Академический и гимназия № 39 на улице Союзной.

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