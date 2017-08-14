За 2 миллиона.

Счетная палата РФ обнаружила незаконную бильярдную, оборудованную в зале судебных заседаний горсуда Лабытнанги. Находка была сделана во время проверки расходования средств федерального бюджета с 2015 года, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе палаты.

Вместо занятого под бильярдный стол помещения площадью 41 квадратный метр Управление судебного департамента ЯНАО арендовало комнату аналогичной площади в том же здании на улице Школьной. По данным Счетной палаты, дополнительные расходы на аренду составили 2,1 миллиона рублей.

Не менее вольно служители Фемиды распоряжались средствами, потраченными на выполнение услуг по договорам гражданско-правового характера. 7,1 миллиона рублей не нашли своего подтверждения в учетных документах (договорах и актах).

Сотрудник, чьи действия привели к указанному нарушению, свою вину признал полностью и частично возместил нанесенный ущерб на сумму 2 миллиона рублей. К настоящему моменту он уволен в связи с утратой доверия. По данному факту возбуждено уголовное дело.