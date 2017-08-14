Из-за ремонта.

Через неделю башенные часы Вестминстерского дворца (Биг Бен) умолкнут на ближайшие четыре года. В последний раз колокола прозвонят в полдень 21 августа, а затем уйдут на ремонт.

Как пишут британские СМИ, Биг Бен без капремонта отработал 157 лет. Каждый час молотки бьют по колоколу в Башне Елизаветы весом 13,7 тонны.

Биг Бен во время ремонтных работ по-прежнему будет показывать время. Хотя его циферблат также пройдет реновацию, передает "Уралинформбюро".