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Российские автоугонщики избегают Volvo XC60Сегодня в 16:05

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И Skoda Octavia.

Российские автоугонщики обходят стороной Volvo XC60, Skoda Octavia и "Ладу Калина". К такому выводу пришли специалисты "АльфаСтрахование". Рэнкинг наименее угоняемых транспортных средств был составлен по итогам анализа обращений клиентов, застрахованных в компании по каско за второе полугодие 2016 года и первое полугодие 2017 года.

Список основан на частоте угонов. Он представляет собой соотношение числа угнанных машин к общему количеству застрахованных в компании "АльфаСтрахование" авто данной марки. У всех легковушек из рейтинга частота угона составляет 0%.

Как оказалось, кроме Volvo XC60, Skoda Octavia и "Лады Калина", угонщики не любят BMW X3 и Skoda Rapid, занявшие четвертую и пятую строчку рэнкинга соответственно.

Также в десятку вошли Volvo XC90, ВАЗ Largus, Ford Kuga, Audi Q3 и Chevrolet Niva.

Руководитель управления андеррайтинга компании "АльфаСтрахование" Илья Григорьев объяснил, что интерес автоугонщиков обычно объясняется высокой ликвидностью автомобилей и их частей на черном рынке. В результате чем меньше ликвидность, тем реже угоняют транспортное средство.

"Тем не менее, автовладельцам не стоит пренебрегать страховой защитой, которая позволит не думать о любой вероятности потерять свой автомобиль и не переживать за то, что у угонщиков может "измениться вкус", - заключает он.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе "АльфаСтрахование", именно страхование каско дает гарантию надежной защиты. В отличие от полиса ОСАГО каско защитит автомобиль, если тот пострадал, находясь на стоянке, например, от упавшего дерева или в ходе противоправных действий третьих лиц, а также от угона.

"АльфаСтрахование" первой из российских страховых компаний предложила клиентам прямое урегулирование убытка по каско непосредственно с места ДТП через мобильное приложение. С помощью него можно в режиме реального времени отслеживать статус по своему обращению или пролонгировать полис, у которого заканчивается срок действия. АльфаСтрахование Mobile бесплатно доступно в AppStore и Google Play для мобильных устройств под управлением iOS 8 и Android версии 4.4.

Топ-25 наименее популярных у угонщиков транспортных средств, застрахованных в "АльфаСтрахование" во втором полугодии 2016 года и первом полугодии 2017 года.

Модель транспортного средства
1 VOLVO XC60
2 SKODA OCTAVIA
3 ВАЗ КАЛИНА
4 BMW X3
5 SKODA RAPID
6 VOLVO XC90
7 ВАЗ LARGUS
8 FORD KUGA
9 AUDI Q3
10 CHEVROLET NIVA
11 RENAULT SANDERO
12 MERCEDES BENZ GLA
13 SKODA YETI
14 HYUNDAI CRETA
15 VOLVO V70 / XC70
16 HYUNDAI SANTA FE
17 KIA SORENTO
18 VOLKSWAGEN JETTA
19 HYUNDAI IX35
20 TOYOTA COROLLA / AURIS
21 AUDI A4
22 DATSUN ON-DO
23 BMW X4
24 MERCEDES BENZ CLA
25 OPEL ASTRA

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