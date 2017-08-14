Российские автоугонщики избегают Volvo XC60Сегодня в 16:05
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И Skoda Octavia.
Российские автоугонщики обходят стороной Volvo XC60, Skoda Octavia и "Ладу Калина". К такому выводу пришли специалисты "АльфаСтрахование". Рэнкинг наименее угоняемых транспортных средств был составлен по итогам анализа обращений клиентов, застрахованных в компании по каско за второе полугодие 2016 года и первое полугодие 2017 года.
Список основан на частоте угонов. Он представляет собой соотношение числа угнанных машин к общему количеству застрахованных в компании "АльфаСтрахование" авто данной марки. У всех легковушек из рейтинга частота угона составляет 0%.
Как оказалось, кроме Volvo XC60, Skoda Octavia и "Лады Калина", угонщики не любят BMW X3 и Skoda Rapid, занявшие четвертую и пятую строчку рэнкинга соответственно.
Также в десятку вошли Volvo XC90, ВАЗ Largus, Ford Kuga, Audi Q3 и Chevrolet Niva.
Руководитель управления андеррайтинга компании "АльфаСтрахование" Илья Григорьев объяснил, что интерес автоугонщиков обычно объясняется высокой ликвидностью автомобилей и их частей на черном рынке. В результате чем меньше ликвидность, тем реже угоняют транспортное средство.
"Тем не менее, автовладельцам не стоит пренебрегать страховой защитой, которая позволит не думать о любой вероятности потерять свой автомобиль и не переживать за то, что у угонщиков может "измениться вкус", - заключает он.
Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе "АльфаСтрахование", именно страхование каско дает гарантию надежной защиты. В отличие от полиса ОСАГО каско защитит автомобиль, если тот пострадал, находясь на стоянке, например, от упавшего дерева или в ходе противоправных действий третьих лиц, а также от угона.
"АльфаСтрахование" первой из российских страховых компаний предложила клиентам прямое урегулирование убытка по каско непосредственно с места ДТП через мобильное приложение. С помощью него можно в режиме реального времени отслеживать статус по своему обращению или пролонгировать полис, у которого заканчивается срок действия. АльфаСтрахование Mobile бесплатно доступно в AppStore и Google Play для мобильных устройств под управлением iOS 8 и Android версии 4.4.
Топ-25 наименее популярных у угонщиков транспортных средств, застрахованных в "АльфаСтрахование" во втором полугодии 2016 года и первом полугодии 2017 года.
|№
|Модель транспортного средства
|1
|VOLVO XC60
|2
|SKODA OCTAVIA
|3
|ВАЗ КАЛИНА
|4
|BMW X3
|5
|SKODA RAPID
|6
|VOLVO XC90
|7
|ВАЗ LARGUS
|8
|FORD KUGA
|9
|AUDI Q3
|10
|CHEVROLET NIVA
|11
|RENAULT SANDERO
|12
|MERCEDES BENZ GLA
|13
|SKODA YETI
|14
|HYUNDAI CRETA
|15
|VOLVO V70 / XC70
|16
|HYUNDAI SANTA FE
|17
|KIA SORENTO
|18
|VOLKSWAGEN JETTA
|19
|HYUNDAI IX35
|20
|TOYOTA COROLLA / AURIS
|21
|AUDI A4
|22
|DATSUN ON-DO
|23
|BMW X4
|24
|MERCEDES BENZ CLA
|25
|OPEL ASTRA
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