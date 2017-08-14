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Пермяки нарушили границу России из любопытстваСегодня в 17:25

  • Текст

Перейдя горную реку вброд.

Любопытство довело двух пермяков до нарушения государственной границы России.

Жители Прикамья с семьями отдыхали в Абхазии. Изучая окрестности поселка Гячрипш, они решили вброд перейти горную реку Псоу, по которой проходит граница с Россией. Пермякам стало любопытно, как выглядит морское побережье на родной стороне, передает "Уралинформбюро".

К удивлению мужчин их встретили пограничники, сообщившие о незаконном пересечении госграницы. Пермяки отделались штрафом по 1 000 рублей, сообщает пресс-служба пограничного управления ФСБ по Краснодарскому краю.

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