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Екатеринбуржцы соберут собственные электросетиСегодня в 17:42

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На фестивале "Вместе Ярче!".

Екатеринбург во второй раз присоединится к фестивалю энергосбережения "Вместе Ярче!". Об этом "Уралинформбюро" сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области. На Среднем Урале фестиваль проходит при поддержке врио губернатора Евгения Куйвашева, правительства области и энергокомпаний.

В День города 19 августа на улице Пролетарской для горожан будут организованы интерактивные игры, там можно будет посоревноваться в гонке электромобилей и пройти мастер-классы по изготовлению электросети. Кроме того, на фестивале можно будет оставить подпись под петицией о переходе России на энергоэффективное освещение. Так, в 2016 году переход на светодиодное освещение поддержало 45 тысяч жителей страны.

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