По переселению из аварийного жилья.

В Кургане под грозой срыва реализация президентской программы по переселению из аварийного жилья. Чтобы уложиться в сроки, глава Зауралья Алексей Кокорин поручил вести переселение граждан "в круглосуточном режиме", а всю ответственность за выполнение федерального проекта он возложил на руководство Кургана. Об этом губернатор заявил 14 августа на аппаратном совещании.

По данным директора Департамента строительства госэкспертизы и ЖКХ Роман Ванюков, в 2017 году в регионе в новое жилье переехало 634 человека, а это лишь одна треть от запланированного количества переселенцев, передает "Уралинформбюро".

Как доложил руководитель администрации Кургана Андрей Потапов, новые дома в городе будут сданы 16 и 20 августа. Однако по четырем из них есть замечания к качеству отделки, подрядчику направлены претензии с требованием уплаты неустойки за нарушение сроков передачи квартир.

"16 и 20 августа - это не те сроки, о которых вы нам на предыдущем совещании докладывали. Ответственные за ввод - глава города и вы, как руководитель администрации. Меня меньше всего интересует, какие там нужны справки. Все должно быть выполнено качественно и вовремя. Самый главный приемщик – это жители, которые заселятся в эти квартиры. Когда они примут квартиры и подпишут акты, только тогда можно будет сказать, что все сделано", - заявил Кокорин.

Стоит отметить, что в Курганской области реализуется программа, согласно которой до 2017 года в регионе должно быть снесено 352 аварийных дома. Бюджет проекта превышает 3,2 миллиарда рублей.

Как ранее сообщало "Уралинформбюро", новоселы не горят желанием переезжать из аварийных домов в новостройки. По словам экспертов, завершающих приемку многоквартирников, жить в них небезопасно. Претензии есть к качеству материалов, из которых возведены дома, и к работе строителей – новостройки "слеплены" абы как.

Между тем, неустранение в кратчайшие сроки замечаний, которые озвучат эксперты и сами переселенцы, грозит Зауралью возвратом полученной финансовой поддержки обратно в Фонд содействия реформированию ЖКХ.

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