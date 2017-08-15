ОНФ пожалуется на "кормильцев" школяров Югры14 августа в 18:18
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В ФАС.
Питание школьников Югры может быть гораздо дешевле. К такому выводу пришли эксперты Общероссийского народного фронта после проверок комбинатов школьного питания в регионе. Их результаты будут переданы в окружное управление Федеральной антимонопольной службы России, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе ОНФ.
Поводом для масштабной ревизии стали выявленные нарушения антимонопольного законодательства в организации питания детей в школах Ханты-Мансийска. Общеобразовательные учреждения по закону должны проводить торги и самостоятельно определять поставщиков. Однако администрация окружного центра обязала директоров школ напрямую заключать договора с МУ "Комбинат школьного питания", учрежденным мэрией. Последнее единолично определяет поставщика продуктов, зачастую с максимальными расценками.
"Мы проанализировали конкурсные документы на поставку продовольствия в школы. Выяснилось, что в последнее время основными победителями тендеров комбината выступают два предприятия. Оба зарегистрированы в мае 2016 года, но за год становились победителями конкурсов 20 раз (всего проведено 35 закупок) на общую сумму более 50 миллиона рублей, – отмечает эксперт проекта ОНФ "За честные закупки" Владимир Дудов. – При этом непонятно: почему при наличии законодательства о госзакупках, которое дает преференции бизнесу, договоры проходят через муниципального посредника".
По наводке ОНФ комбинат школьного питания проверило УФАС по ХМАО-Югре и выдало мэрии предписание устранить нарушения.
Подобная ситуация сложилась по всему автономному округу. В Сургуте СГМУП "Комбинат школьного питания" с 2011 года выиграло контракты более чем на 2,5 миллиарда рублей. Причем последние четыре года торги по 44-ФЗ проводит специально созданное управление учета и отчетности образовательных учреждений. Оно разыгрывает поставку питания на год сразу для всех. Сумма последнего контракта превысила 440 миллионов рублей.
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