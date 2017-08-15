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Дети принесли в южноуральский поселок бешенство14 августа в 19:20

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Объявлен карантин.

В южноуральском поселке Филимоново (Чебаркульский район) после детских "игр" с мертвым лисенком на два месяца введен карантин по бешенству. До 6 октября 2017 года из населенного пункта нельзя вывозить никаких животных, передает "Уралинформбюро".

Подросток нашел труп лисенка у дороги и принес во двор своего дома, где показывал другим детям. Вскоре мать школьника забрала у него "игрушку" и отвезла ее на анализ.

Оказалось, что зверек был болен бешенством. Чтобы предотвратить распространение смертельной болезни, двор частного дома продезинфицировали, а всех животных в Филимоново привили, пишут местные СМИ.

Почти двум десяткам детей, "игравших" с трупом лисенка, проведена антирабическая вакцинация.

По данным начальника управления ветеринарии Минсельхоза Челябинской области Сергей Слободянский, с начала 2017 года в регионе выявлено 15 случаев бешенства, что вдвое меньше, чем на аналогичную дату прошлого года. Это связано с массовой вакцинацией диких животных - в лесах было разложено более 500 тысяч доз специальной приманки.

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