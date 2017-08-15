Пообещал глава города.

Мэр Сургута Вадим Шувалов пообещал к 19 августа организовать транспортировку впавшей в кому 34-летней Кристины Максимюк из Турции.

"Друзья, узнал последние новости о ситуации с сургутянкой Кристиной Максимюк. Напомню, в Турции у нее произошел инфаркт и требуется ее транспортировка в Россию. Ситуацию держим на контроле. До 19 августа организуем транспортировку Кристины Ильиничны на родину", - написал он на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

Женщина отправилась отдыхать с сестрой и ее ребенком в Аланию 7 августа. В первый же день она перенесла инфаркт и впала в кому. Случай признали страховым, но транспортировку югорчанки до сих пор не могут организовать, ранее сообщила "Уралинформбюро" мама Кристины.

Кроме того, из-за нерасторопности страховой компании нужно заплатить за перевозку - 47 тысяч долларов. "У нее страховка только на 35 тысяч. Плюс нужно оплатить неделю в больнице", - поделилась Светлана Максимюк.

Неравнодушные могут оказать материальную помощь, переведя средства на карты женщины:

5469 6700 1175 8979 - Сбербанк,

4874 1565 8190 3320 – Газпромбанк.

Контактный номер Светланы Максимюк : +7-950-509-43-78.

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