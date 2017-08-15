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Футболисты "Урала" не могут вернуться в Екатеринбург из-за туманаСегодня в 08:31

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Самолет задерживается на 7 часов.

Футболисты "Урала" не смогли вовремя вернуться из Тулы в Екатеринбург после матча с "Арсеналом". Чартерный борт "Ижавиа" из-за тумана в Кольцово приземлился на ночь в Калуге, передает "Уралинформбюро". По информации онлайн-табло, футболисты прилетят в Кольцово в 10.30.

Ночной туман также вызвал задержку прилетающих рейсов из Бангкока, Пекина, Воронежа, Стамбула, Астаны, Оренбурга, Сургута, Санкт-Петербурга и Уфы. Из Кольцово с опозданием отправятся самолеты в Москву, Прагу и Стамбул.

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