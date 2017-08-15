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Пропавшие в Башкирии челябинские туристы нашлисьСегодня в 08:44

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Они не выходили на связь с 12 августа.

Челябинские туристы, потерявшиеся в башкирской тайге, нашлись. В 20.40 14 августа 2017 года путешественники вышли на связь с родственниками.

"С группой все в порядке, они следуют на автомобилях по дороге через населенный пункт Ассы в Челябинскую область", - прокомментировали "Уралинформбюро" в пресс-службе ГУ МЧС по Республике Башкортостан.

12 августа 2017 года 15 жителей Трехгорного, включая 6-летнего ребенка, на 5 машинах выехали к водопаду Атыш. При этом они не уведомили о поездке спасателей. В районе водопада нет сотовой связи и туристов потеряли родные. Утром 14 августа они обратились к спасателям, которые выдвинулись на поиски пропавших.

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