Апокалипсис все ближе?

Крупнейший на Земле вулканический пояс обнаружен в Антарктиде. Ученые из Эдинбургского университета насчитали 91 вулкан, скрытый ледяным панцирем в западной части континента. Материалы их исследования опубликованы в журнале Geological Society’s.



Рисунки здесь и далее: Maximillian Van Wyk de Vries, Robert G. Bingham и Andrew S. Hein, School of GeoSciences, University of Edinburgh

С их обнаружением число известных гляциологам вулканов Антарктиды утроилось - ранее их насчитывалось всего 47, передает "Уралинформбюро".



Рисунки: Maximillian Van Wyk de Vries, Robert G. Bingham и Andrew S. Hein, School of GeoSciences, University of Edinburgh

Еще большее количество вулканов, считают исследователи, находится на дне моря, под шельфовым ледником Росса.

Теперь предстоит выяснить активность спящих подо льдом вулканов и просчитать риск их извержения. Ведь даже если одна из огненных гор проснется, это спровоцирует дестабилизацию ледяных покровов Антарктиды и появление большого количества айсбергов. Следом поднимется уровень мирового океана и произойдет частичное опреснение воды в нем.