×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Во льдах Антарктиды нашли почти 100 вулкановСегодня в 09:51

  • Текст

Апокалипсис все ближе?

Крупнейший на Земле вулканический пояс обнаружен в Антарктиде. Ученые из Эдинбургского университета насчитали 91 вулкан, скрытый ледяным панцирем в западной части континента. Материалы их исследования опубликованы в журнале Geological Society’s.


Рисунки здесь и далее: Maximillian Van Wyk de Vries, Robert G. Bingham и Andrew S. Hein, School of GeoSciences, University of Edinburgh

С их обнаружением число известных гляциологам вулканов Антарктиды утроилось - ранее их насчитывалось всего 47, передает "Уралинформбюро".


Рисунки: Maximillian Van Wyk de Vries, Robert G. Bingham и Andrew S. Hein, School of GeoSciences, University of Edinburgh

Еще большее количество вулканов, считают исследователи, находится на дне моря, под шельфовым ледником Росса.

Теперь предстоит выяснить активность спящих подо льдом вулканов и просчитать риск их извержения. Ведь даже если одна из огненных гор проснется, это спровоцирует дестабилизацию ледяных покровов Антарктиды и появление большого количества айсбергов. Следом поднимется уровень мирового океана и произойдет частичное опреснение воды в нем.

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
  • Последние новости

  Следите за новостями

Ещё в сюжете «Тайны мироздания»

Главные новости

Аналитика

Остались в пролете

Остались в пролете

Росавиация возвращает пилотов с небес на землю.

Краснотурьинск встал в очередь за комфортом

Краснотурьинск встал в очередь за комфортом

Врачей тоже не хватает.

Зауральское новоселье: из халуп в опасные новостройки

Зауральское новоселье: из халуп в опасные новостройки

За федеральный счет.

Интервью

Инфографика

"Made in Сhina" на уральской таможне

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×