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Мэрия Екатеринбурга взялась за дом Бажова 15 августа в 15:19

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Усадьбу Казанцевых тоже подкрасят.

Мэрия Екатеринбурга собирается отремонтировать три объекта культурного наследия: дом-музей Бажова (угол Чапаева и Большакова), дом Галчанинова (ул. Розы Люксембург) и усадьбу Казанцевых на улице Декабристов. Соответствующий аукцион размещен на портале госзакупок.

Главный корпус усадьбы Казанцева... Фото: okn.midural.ru.

... и ее исторические ворота. Фото: okn.midural.ru.

Судя по аукционной документации, на этих объектах планируется косметический ремонт. В частности, в доме Бажова будут очищены от краски и заново покрашены оконные блоки с наличниками, двери и крыльцо. Цоколь здания будет отштукатурен и обшит новыми досками, а бревенчатые стены очищены от гнили и обработаны противопожарным раствором.

Усадьбу Казанцевых ожидает обновление фасада, наличников и элементов ограды. Стартовая цена работ на всех трех объектах - 1,7 миллиона рублей.

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